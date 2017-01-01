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Глава МЗС Іраку: Наближається день повного звільнення країни від ІДІЛ
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Операція зі звільнення другого за величиною міста Іраку - Мосула - від терористів "Ісламської держави" завершиться впродовж місяця.
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