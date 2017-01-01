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У Харкові відкрили стрілянину з балкона багатоповерхівки
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У Харкові затримано трьох чоловіків, які відкрили стрільбу з автоматичної зброї з балкону багатоповерхового будинку на Олексіївському житловому масиві.
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