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Володимир Жемчугов - Герой України
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Колишній бранець бойовиків Володимир Жемчугов, який сьогодні здобув звання Героя України, заявив, що його приклад засвідчив: Україна ніколи не покине своїх громадян.
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