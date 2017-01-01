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Сучасна російська агресія нагадує події початку ХХ століття - Гройсман
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Сценарії агресії та гібридної війни, задіяні Російською Федерацією проти України, дуже нагадують події 1917-1920 рр., що ознаменувалися падінням української державності
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