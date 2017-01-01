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Командування ВДВ передало естафету #22PushupChallenge Генеральному штабу
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Особовий склад Командування Високомобільних десантних військ Збройних Сил України взяв участь у флешмобі #22PushupChallenge на підтримку учасників бойових дій, які повернулися із зони проведення АТО.
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