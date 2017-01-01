У Запоріжжі відкрили виставку «Від Соборності до Незалежності»

У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї до Дня Соборності України відкрилася виставка «Від Соборності до Незалежності», в якій зібрано понад 50 експонатів, що ілюструють етапи звільнення від впливу СРСР в кінці 1980-х - початку 1990-х років.