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У Запоріжжі відкрили виставку «Від Соборності до Незалежності»
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У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї до Дня Соборності України відкрилася виставка «Від Соборності до Незалежності», в якій зібрано понад 50 експонатів, що ілюструють етапи звільнення від впливу СРСР в кінці 1980-х - початку 1990-х років.
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