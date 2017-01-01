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Трамп прийшов до ЦРУ і був щедрий на компліменти
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Президент США Дональд Трамп відвідав штаб-квартиру Центрального розвідувального управління (ЦРУ), однієї з спецслужб, з якою у нього нещодавно виникло напруження.
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