Балчун каже, що роботу Укрзалізниці вдалося покращити

Керівник ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Балчун заявив, що його команді вдалося значно покращити результати роботи “Укрзалізниці”, незважаючи на умови саботажу, провокацій, та внутрішнього опору.