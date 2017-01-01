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Балчун каже, що роботу Укрзалізниці вдалося покращити
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Керівник ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Балчун заявив, що його команді вдалося значно покращити результати роботи “Укрзалізниці”, незважаючи на умови саботажу, провокацій, та внутрішнього опору.
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