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Президентський акаунт Трампа використав фото з інавгурації Обами
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У новому Twitter-акаунті Дональда Трампа змінилося верхнє фото - після того, як користувачі помітили, що воно - з інавгурації Барака Обами 2013 року.
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