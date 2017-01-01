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Інавгурація Трампа, або Свято не для всіх
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Ранок "інавгураційної" п'ятниці, для Дональда Джона Трампа був багатообіцяючим: настав саме той омріяний день, коли після клятви на Біблії його ім'я буде вкарбоване в історію Сполучених Штатів Америки.
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