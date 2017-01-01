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Генсек ООН назвав три реформи, які хоче запровадити в Організації
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який цього місяця розпочав виконання обов'язків на посаді, назвав три сфери реформ, які він вважає пріоритетним для того, щоб Організація стала краще працювати.
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