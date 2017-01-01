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Керрі так і не побачився з Тіллерсоном до завершення повноважень
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До останнього дня виконання повноважень у Держдепартаменті США чинний глава відомства Джон Керрі досі не зустрічався зі своїм можливим наступником Рексом Тіллерсоном.
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