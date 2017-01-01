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Українців у італійському готелі під лавиною не було - МЗС
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МЗС України повідомляє, що українців не було серед гостей чи працівників накритого сніговою лавиною готелю в Італії.
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