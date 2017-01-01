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Напад смертника в Малі: кількість загиблих зросла до 60
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Кількість загиблих у Малі внаслідок нападу смертника на військовий табір у цій африканській країні зросла до 60, ще 115 людей поранені.
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