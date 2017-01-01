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Російському педагогу знову "шиють" справу за вірші про Україну
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Кромський міжрайонний слідчий відділ СУ СК по Орловської області Росії порушив кримінальну справу проти екс-вчителя німецької мови кромской середньої школи Олександра Бившева.
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