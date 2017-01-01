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Наливайко призначив в.о. голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії
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Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко, який також очолює Комісію з перетворення НТКУ в ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», призначив заступника генерального директора НТКУ Ганну Бичок виконуючою обов’язки голови правління ПАТ НСТУ.
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