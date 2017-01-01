США ввели санкції проти проросійського лідера сепаратистів у Боснії і Герцеговині

Міністерство фінансів США в вівторок ввело санкції проти проросійського сепаратиста, лідера Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.