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США ввели санкції проти проросійського лідера сепаратистів у Боснії і Герцеговині
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Міністерство фінансів США в вівторок ввело санкції проти проросійського сепаратиста, лідера Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.
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