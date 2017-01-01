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Мосійчука в Раді спіймали на кнопкодавстві
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Депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук накнопкодавив у Верховній Раді у вівторок, 17 січня, під час голосування за законопроект №4261 "Проект Постанови про встановлення Дня українського добровольця".
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