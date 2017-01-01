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Світовий банк дасть Молдові $130 млн на реформи й енергетичні проекти
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Світовий банк надасть Республіці Молдова фінансову допомогу у розмірі 130 мільйонів доларів: кошти підуть на реалізацію реформ, боротьбу з корупцією й об'єднання енергетичних систем Молдови та Румунії.
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