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Держдеп знову зловив Лаврова на брехні
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Заяви міністра закордонних справ Росії про відсутність тиску на американських дипломатів у РФ не відповідають дійсності: існують зафіксовані випадки нападів та утисків співробітників дипустанов США.
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