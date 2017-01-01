У Херсоні на мальтійському судні знайшли тумбочку з наркотиками і психотропами

Прикордонники Херсонського прикордонного загону виявили у пункті пропуску "Дніпро-Бузький МТП" на іноземному судні під прапором Мальти таблетки психотропної та наркотичної дії, які заборонені для перетину через кордон України.