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У Херсоні на мальтійському судні знайшли тумбочку з наркотиками і психотропами
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Прикордонники Херсонського прикордонного загону виявили у пункті пропуску "Дніпро-Бузький МТП" на іноземному судні під прапором Мальти таблетки психотропної та наркотичної дії, які заборонені для перетину через кордон України.
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