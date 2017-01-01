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Українські фігуристи готові скласти конкуренцію на ЧЄ - Макарова
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Чемпіонат Європи з фігурного катання, який менше ніж за тиждень стартує у чеській Остраві, стане для багатьох його учасників важливим етапом підготовки до наступного, олімпійського сезону.
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