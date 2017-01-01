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Нардепи вимагають від Ляшка вибачитися перед Климпуш-Цинцадзе
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Група депутатів з міжфракційних об'єднань "Єврооптимісти" та "Рівні можливості" вимагають від голови фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка вибачитися перед віце-прем'єр-міністром Іванною Климпуш-Цинцадзе.
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