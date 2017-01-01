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Російські вояки й бойовики стріляли один в одного: троє вбитих
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Через збройний конфлікт військовослужбовців Російської Федерації і контрактників з числа місцевого населення на Донбасі загинули троє військовослужбовців та ще дев'ятеро поранено.
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