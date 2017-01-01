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Берлін вважає Іранську ядерну угоду правильною
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У Берліні вважають правильною угоду щодо іранської ядерної програми та сподіваються, що вона продовжуватиме діяти.
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