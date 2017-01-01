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Час зустрічі Порошенка з Байденом перенесли
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Час зустрічі Президента України Петра Порошенка з віце-президентом США Джозефом Байденом, яка відбудеться у понеділок, 16 січня, перенесено.
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