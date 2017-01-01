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Анкара знищила 9 бойовиків ІДІЛ
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Турецькі військові заявили про знищення 9 бойовиків терористичної організації "ІДІЛ", а також про ліквідацію 198 об'єктів бойовиків-ісламістів на півночі Сирії.
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