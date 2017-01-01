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Клієнтами українського IT-стартапу стали Google та Chrysler
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Український IT-стартап Attendify, що дозволяє створювати брендовані соціальні програми для конференцій, виставок, зустрічей та інших заходів, опинилися всесвітньовідомі компанії Google, Chrysler, AstraZeneca, Tableau та інші.
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