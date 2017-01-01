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На телеконцерті в Литві волонтери зібрали на підтримку України 120 тис. євро
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На телеконцерті, що пройшов 13 січня на Литовському ТБ, волонтери зібрали на підтримку України 120 тис. євро.
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