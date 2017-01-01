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У США розпочався тиждень протестів проти інавгурації Трампа
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Активісти руху за громадянські права починали тиждень протестів проти інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Мітинги триватимуть до його вступу на посаду 20 січня.
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