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З 40 затриманих у Москві учасників пікету в поліції залишився Марк Гальперін
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З московського відділку внутрішніх справ "Басманний" відпущені всі затримані на акції на підтримку політв'язнів, крім Марка Гальперіна, залишеного до ранкового засідання суду.
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