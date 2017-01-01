З 40 затриманих у Москві учасників пікету в поліції залишився Марк Гальперін

З московського відділку внутрішніх справ "Басманний" відпущені всі затримані на акції на підтримку політв'язнів, крім Марка Гальперіна, залишеного до ранкового засідання суду.