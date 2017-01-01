Яшин - Трампу: Не потрібно торгувати Україною за угоду в Сирії

Ведучий опозиційний політик Росії і критик президента Росії Володимира Путіна Ілля Яшин має послання для майбутньої адміністрації Трампа: не торгувати Україною за угоду в Сирії.