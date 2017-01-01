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На Закарпатті без світла залишились 24 населені пункти
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На Закарпатті погодна стихія призвела до знеструмлення у трьох районах області 24 населених пунктів.
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