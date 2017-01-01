"Ігри нескорених": на участь у збірній України претендують 166 ветеранів АТО

У січні відбудеться фінальний етап відбору і тестування збірної команди України, яка візьме участь у міжнародних спортивних змаганнях для військовослужбовців, поранених під час бойових дій, – "Іграх нескорених", що відбудуться в Торонто (Канада) у вересні цього року.