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Опозиція Австралії закликала Трампа забрати біженців «як домовлялися»
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Опозиційна Лейбористська партія Австралії закликала новообраного президента США Дональда Трампа визначитися щодо готовності розмістити в США шукачів притулку в Австралії, які зараз перебувають в офшорних таборах.
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