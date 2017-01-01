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За смертельне побиття киянину дали 8 років і стягнули 200 тисяч
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У Дніпровському районі столиці зловмисник у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи в магазині, побив чоловіка, внаслідок чого від завданих травм той помер у лікарні.
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