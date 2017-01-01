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АТО: у секторі "М" відбулися бої з ДРГ ворога
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На Маріупольському напрямку в районі Трудівський та Петрівське відбулося два боєзіткнення між військовими ЗСУ і диверсантами ворога. Бойовики відступили, зазнавши втрат – штаб.
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