АТО: у секторі "М" відбулися бої з ДРГ ворога

На Маріупольському напрямку в районі Трудівський та Петрівське відбулося два боєзіткнення між військовими ЗСУ і диверсантами ворога. Бойовики відступили, зазнавши втрат – штаб.