|
Питання дострокових парламентських виборів у Болгарії практично вирішене
|
Обраний президент Болгарії Румен Радев має намір після офіційного вступу на посаду в найкоротші терміни призначити службовий уряд, розпустити парламент і призначити дострокові вибори.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!