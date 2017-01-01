Інклюзивну освіту в Україні треба вдосконалити - Марина Порошенко

Дружина Президента Марина Порошенко заявила, що найближчим часом в Україні планується удосконалити систему інклюзивної шкільної освіти, аби зробити навчання дітей з особливими потребами простішим і доступнішим.