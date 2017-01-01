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Керівника ФСБ з кібербезпеки і контррозвідки можуть звільнити
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Глава Центру інформаційної безпеки і заступник глави першої служби ФСБ РФ, що спеціалізується на контррозвідці, Андрій Герасимов найближчим часом може піти зі своєї посади.
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