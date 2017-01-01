Керівника ФСБ з кібербезпеки і контррозвідки можуть звільнити

Глава Центру інформаційної безпеки і заступник глави першої служби ФСБ РФ, що спеціалізується на контррозвідці, Андрій Герасимов найближчим часом може піти зі своєї посади.