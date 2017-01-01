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Заочний суд над Чаусом може початися в середині лютого
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Національне антикорупційне бюро викликає на допит 16 січня суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, якого підозрюють в хабарництві.
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