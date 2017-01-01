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«Нова газета» опублікувала брошури про Сирію для чеченських військовослужбовців
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Серед військовослужбовців 46-ї окремої бригади оперативного призначення Росгвардії поширюються навчальні брошури по Сирії з рекомендаціями на час сухопутної операції.
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