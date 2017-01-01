«Нова газета» опублікувала брошури про Сирію для чеченських військовослужбовців

Серед військовослужбовців 46-ї окремої бригади оперативного призначення Росгвардії поширюються навчальні брошури по Сирії з рекомендаціями на час сухопутної операції.