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Білий дім офіційно підтвердив візит Байдена до України
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Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден впродовж 15-18 січня відвідає Київ і швейцарський Давос.
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