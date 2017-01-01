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Бойовики обстріляли Авдіївку: перебито ЛЕП, знеструмлено фільтрувальну станцію
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Через обстріл бойовиків в Авдіївці перебито одну з двох ліній електропередач, знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію (ДФС), бойовий снаряд впав недалеко від Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ).
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