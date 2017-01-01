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Українців попереджають про ускладення погоди на півдні й у Карпатах
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Державна служба надзвичайних ситуацій України попереджує про сильний сніг, хуртовини, пориви вітру на півдні України.
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