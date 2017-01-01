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У лікарні помер чоловік, в якого стріляли на Русанівці
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На Русанівському бульварі у столиці пізно ввечері 10 січня стріляли в місцевого жителя, який згодом помер у лікарні.
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