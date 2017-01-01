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Інститут серця отримав 1363 стенти, які мали встановити безкоштовно - МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я надало роз'яснення щодо закупівель по програмі лікування серцево-судинних захворювань та розподілу медичних виробів, зокрема на державну установу "Інститут серця".
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