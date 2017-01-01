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Вандалізм у Гуті Пеняцькій є підбуренням антиукраїнських настроїв - ОУП
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Руйнування польського пам’ятника у Гуті Пеняцькій на Львівщині є провокацією, яка має на меті викликати нову хвилю антиукраїнських настроїв у Польщі.
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