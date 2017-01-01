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Із новим главою МЗС роль Канади у Східній Європі зросте - посол
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Новопризначений міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд виступатиме за збільшення ролі Канади у Східній Європі.
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