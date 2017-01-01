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На дорогах Одещини вночі заборонили рух автотранспорту
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Через прогнозовані синоптиками Гідрометцентру Чорного та Азовського морів складні погодні умови, зокрема, сильний снігопад та хуртовину, з 00 год. 11 січня зобороняється рух автотранспорту на території 12 районів Одещини.
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